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Эмма Малинина рассказала о своей любви к мужу

Возлюбленная Александра Малинина поделилась с подписчиками в Instagram нежными словами в адрес мужа. Эмма Малинина заявила, что готова преодолеть все ради любви к своему мужчине.

Эмма Малинина рассказала о своей любви к мужу

Супруги Малинины счастливы в браке на протяжении 29 лет. С 2000 года они вместе воспитывают сына Фрола и дочку Устинью. Семье пришлось преодолеть немало трудностей, чтобы сохранить брак. В 2011 году бывшая жена артиста Ольга Зарубина объявила, что воспитывает дочь певца уже 25 лет и потребовала, чтобы Малинин признал ребенка.

Эмма Малинина всегда поддерживала мужа и в любой ситуации принимала его сторону, не обращая внимания на слухи и критику. В своем Instagram она рассказала подписчикам, что их отношения так же полны чувствами друг к другу, как и много лет назад. Малинина поделилась мнением, что пройти можно через все ради любви к своему избраннику.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 21:00

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