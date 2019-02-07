Эмма Малинина рассказала о своей любви к мужу

Супруги Малинины счастливы в браке на протяжении 29 лет. С 2000 года они вместе воспитывают сына Фрола и дочку Устинью. Семье пришлось преодолеть немало трудностей, чтобы сохранить брак. В 2011 году бывшая жена артиста Ольга Зарубина объявила, что воспитывает дочь певца уже 25 лет и потребовала, чтобы Малинин признал ребенка.Эмма Малинина всегда поддерживала мужа и в любой ситуации принимала его сторону, не обращая внимания на слухи и критику. В своем Instagram она рассказала подписчикам, что их отношения так же полны чувствами друг к другу, как и много лет назад. Малинина поделилась мнением, что пройти можно через все ради любви к своему избраннику.