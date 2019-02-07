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Певица Слава назвала своих хейтеров “редисками”

Отечественная певица Слава обратилась к своим хейтерам, которых она назвала “редисками”. Соответствующее видео артистка сняла во время отдыха на Мальдивах, разместив его в Instagram.
Певица Слава назвала своих хейтеров “редисками”

На новом видео 38-летняя певица Слава позирует в компании двух своих дочерей, обращаясь прежде всего к хейтерам, жалующимся на ее большой лоб и другие изъяны внешности. Певица призналась, что действительно не проходила через пластические операции, не использовала ботокс и других средств для продления молодости. Кроме того, артистка поет исключительно в живую, а если бы соглашалась делать это под “фанеру”, уже не была бы собой. Своих недоброжелателей и поклонников Слава призвала наслаждаться ее настоящим и чистым голосом.
Певица Слава назвала своих хейтеров “редисками”

Знаменитость отметила, что после выпитого вина у нее немного “заплетается” язык, но в будущем она может пойти на подтяжку груди или “еще чего-то”. Между тем, старшая дочь Славы пьет алкоголь вместе с матерью, заявляя в конце видео, что ей уже 20 лет. Таким образом наследница артистки, видимо, акцентировала внимание на том, что ей уже можно спиртное.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:55

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