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Агата Муцениеце показала в Instagram двухлетнюю дочь-балерину Мию

Российская актриса Агата Муцениеце на днях показала поклонникам в Instagram кадры с двухлетней дочерью-балериной Мией. Малышка позирует на снимке в балетной пачке, исполняя одно из движений танца.

Агата Муцениеце показала в Instagram двухлетнюю дочь-балерину Мию

Знаменитость опубликовала интересные снимки с маленькой наследницей и в комментарии написала: "У этой маленькой вафельной балерины, есть фанат - это я, что уж тут скрывать".

Судя по фотографиям, 2-летней девочке очень нравится новое занятие. Это радует звездную маму, но в то же время беспокоит: балет - это постоянные и тяжелые тренировки. Агате Муцениеце не хотелось бы лишать ребенка беззаботного детства, но в то же время лишать наследницу шанса проявить себя, и найти призвание в раннем возрасте.

Поклонники звезды российского театра и кино высоко оценили старания дочери кумира и порекомендовали Агате Муцениеце и Павлу Прилучному прислушиваться к мнению ребенка: если дочери понравится заниматься балетом в дальнейшем, она сама захочет посвятить этому свою жизнь.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:50

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