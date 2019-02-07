Агата Муцениеце показала в Instagram двухлетнюю дочь-балерину Мию

Знаменитость опубликовала интересные снимки с маленькой наследницей и в комментарии написала: "У этой маленькой вафельной балерины, есть фанат - это я, что уж тут скрывать".Судя по фотографиям, 2-летней девочке очень нравится новое занятие. Это радует звездную маму, но в то же время беспокоит: балет - это постоянные и тяжелые тренировки. Агате Муцениеце не хотелось бы лишать ребенка беззаботного детства, но в то же время лишать наследницу шанса проявить себя, и найти призвание в раннем возрасте.Поклонники звезды российского театра и кино высоко оценили старания дочери кумира и порекомендовали Агате Муцениеце и Павлу Прилучному прислушиваться к мнению ребенка: если дочери понравится заниматься балетом в дальнейшем, она сама захочет посвятить этому свою жизнь.