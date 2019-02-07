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Молодой избранник Надежды Бабкиной Евгений Гор пошутил о приближающейся шизофрении

Евгений Гор, молодой избранник отечественной артистки Надежды Бабкиной, высказался о приближающейся к нему шизофрении. Соответствующий шуточный пост появился на странице певца в сети Instagram.
Молодой избранник Надежды Бабкиной Евгений Гор пошутил о приближающейся шизофрении

На своей странице Евгений Гор разместил снимок в свитере с зимним принтом, где в кадр попала только его борода. По словам автора песен, порой у него возникает чувство, что он — олень. Речь не о том ощущении, когда “наставляют рога”, а когда кажется, что ты “тупица”. Уже почти неделю гражданский супруг Надежды Бабкиной страдает от чувства “потерянности”. Такое состояние Гор связывает с постепенным переходом от зимы к весне, возможной приближающейся шизофренией, или дефицитом витамина D. Притом если дело в “авитаминозе”, певец надеется, что ему поможет “витаминная аптечка” украинского певца Монатика. Автор поста отметил, что всячески старается побороть собственный “оленизм”, оставив его разве что на свитере с оленями.

В комментариях подписчики поддержали избранника Надежды Бабкиной, пожелав ему в жизни побольше позитива. Некоторые признались, что иногда сталкиваются с аналогичными чувствами.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:37

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