Молодой избранник Надежды Бабкиной Евгений Гор пошутил о приближающейся шизофрении

На своей странице Евгений Гор разместил снимок в свитере с зимним принтом, где в кадр попала только его борода. По словам автора песен, порой у него возникает чувство, что он — олень. Речь не о том ощущении, когда “наставляют рога”, а когда кажется, что ты “тупица”. Уже почти неделю гражданский супруг Надежды Бабкиной страдает от чувства “потерянности”. Такое состояние Гор связывает с постепенным переходом от зимы к весне, возможной приближающейся шизофренией, или дефицитом витамина D. Притом если дело в “авитаминозе”, певец надеется, что ему поможет “витаминная аптечка” украинского певца Монатика. Автор поста отметил, что всячески старается побороть собственный “оленизм”, оставив его разве что на свитере с оленями.В комментариях подписчики поддержали избранника Надежды Бабкиной, пожелав ему в жизни побольше позитива. Некоторые признались, что иногда сталкиваются с аналогичными чувствами.