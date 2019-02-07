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Компания Nissan начала серийно производить в России обновлённую версию Qashqai

Специалисты компании Nissan начали серийно производить в России обновлённую версию Qashqai. Рестайлинговое авто получило небольшие внешние изменения, а также новые системы безопасности.

Компания Nissan начала серийно производить в России обновлённую версию Qashqai


Производство стартовало на автозаводе в Санкт-Петербурге. Авто наделили новой радиаторной решеткой, другими бамперами и немного измененной оптикой. Кроссовер имеет мультимедийную систему, поддерживающую «Яндекс.Авто». Благодаря комплексу водитель сможет одновременно использовать стриминговые музыкальные сервисы, навигатор, интернет-браузер, и ряд прочих приложений, объединённых одним графическим интерфейсом. Некоторые функции системы управляются за счёт голосовых команд. В авто установили систему интеллектуальной остановки перед препятствием FEB - Forward Emergency Braking. Она помогает избегать столкновений с транспортом, который находится впереди. Также производитель предлагает систему обнаружения препятствий во время движения задним ходом (RCTA).

В РФ Nissan Qashqai предлагают с 1,2-литровой бензиновой силовой установкой на 115 лошадиных сил и двухлитровым мотором на 144 «лошадки». Трансмиссией выступает вариатор либо шестиступенчатая «механика».



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:44

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