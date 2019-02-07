Полуобнаженный Бруклин Бекхэм принял участие в “постельной” съемке ради своей девушки Ханны Кросс

Снимками 19-летнего Бруклина Бекхэма его 21-летняя возлюбленная поделилась на своей странице в Instagram. На выполненных в черно-белых оттенках кадрах молодой человек позирует без футболки, лежа среди смятого постельного белья. Он демонстрирует свое тело, татуировки и растрепанные после сна волосы. В подписи к посту Ханна Кросс признается своему избраннику в любви, отмечая, что съемка проходила утром в Нью-Йорке.Публикацию всего за сутки с момента размещения успели оценить отметками “Мне нравится” более 45 тысяч пользователей Сети. Многие отметили, что фото сделаны с любовью, поэтому на них Бруклин Бекхэм выглядит особенно привлекательным. Прежде сын Виктории Бекхэм состоял в отношениях с Хлоей Морец, но пара рассталась, когда его заметили с другой избранницей.