АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные из США открыли новый тип магнита
EUR 74.77 USD 65.67
Курс валют на 07.02.2019

Полуобнаженный Бруклин Бекхэм принял участие в “постельной” съемке ради своей девушки Ханны Кросс

Бруклин Бекхэм согласился стать полуобнаженной моделью для своей девушки Ханны Кросс. Ради возлюбленной наследник Дэвида Бекхэма участвовал в съемке, для которой позировал лежа на кровати.
Полуобнаженный Бруклин Бекхэм принял участие в “постельной” съемке ради своей девушки Ханны Кросс

Снимками 19-летнего Бруклина Бекхэма его 21-летняя возлюбленная поделилась на своей странице в Instagram. На выполненных в черно-белых оттенках кадрах молодой человек позирует без футболки, лежа среди смятого постельного белья. Он демонстрирует свое тело, татуировки и растрепанные после сна волосы. В подписи к посту Ханна Кросс признается своему избраннику в любви, отмечая, что съемка проходила утром в Нью-Йорке.

Публикацию всего за сутки с момента размещения успели оценить отметками “Мне нравится” более 45 тысяч пользователей Сети. Многие отметили, что фото сделаны с любовью, поэтому на них Бруклин Бекхэм выглядит особенно привлекательным. Прежде сын Виктории Бекхэм состоял в отношениях с Хлоей Морец, но пара рассталась, когда его заметили с другой избранницей.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эмма Малинина рассказала о своей любви
Певица Слава назвала своих хейтеров
Агата Муцениеце показала в Instagram
Компания Nissan начала серийно
Молодой избранник Надежды Бабкиной
В РФ отзывают 207 автомобилей Bentley
Полуобнаженный Бруклин Бекхэм принял
Toyota представит полноразмерный и
Жена Михаила Галустяна поделилась
Канье Уэст вернул подаренную Ким
Mercedes-AMG представил тизер новой
Эвелина Бледанс рассказала о испытаниях
Поклонники назвали Леру Кудрявцеву в
В США заявили о «частично успешном»
Сергей Нетиевский: "Уральские пельмени"
Кроссовер Hyundai Styx заметили перед
Актер Крис Пратт рассказал о работе
Певица Жасмин поздравила дочь Маргариту
Звезда 90-х Саша Градива впервые
Учёные раскрыли тайну убившего сотни
Юлия Барановская пришла на премьеру
Модель плюс-сайз Эшли Грэм
В Сети появились снимки седана Lada
Анастасия Стоцкая выучила всю биографию
Александр Бородянский отсудил у
Медики назвали убивающие человека за 24
Иосиф Пригожин показал шпагат певицы
Microsoft озвучила стоимость платной
Эксперты анонсировали рейтинг самых
Дженнифер Энистон готовится отметить
Просмотреть все новости