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В РФ отзывают 207 автомобилей Bentley

По словам официального представителя британского автоконцерна Bentley, в РФ бренд вынужден отозвать более 200 транспортных средств линейки Continental и Mulsanne. В Росстандарте заявили, что не менее 110 экземпляров Bentley Continental прошлого года выпуска имеют ошибку в ПО.
В РФ отзывают 207 автомобилей Bentley

Сотрудники отечественного ведомства заявили, что ошибка вызывает временную дисфункцию усилителя рулевого управления, а это повышает вероятность дорожно-транспортного происшествия. Остальные машины с выявленными поломками принадлежат линейке Bentley Mulsanne, проданных за последние 6,5 лет. В данном случае неполадка кроется в креплении ремней безопасности, не удовлетворяющих требования по нагрузке, поэтому ремни на заднем сидении могут оторваться в случае столкновения.

Все ремонтные работы по модернизации программного обеспечения и замене креплений ремней будут проводиться бесплатно, уточнили в Росстандарте.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:28

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