В РФ отзывают 207 автомобилей Bentley





Сотрудники отечественного ведомства заявили, что ошибка вызывает временную дисфункцию усилителя рулевого управления, а это повышает вероятность дорожно-транспортного происшествия. Остальные машины с выявленными поломками принадлежат линейке Bentley Mulsanne, проданных за последние 6,5 лет. В данном случае неполадка кроется в креплении ремней безопасности, не удовлетворяющих требования по нагрузке, поэтому ремни на заднем сидении могут оторваться в случае столкновения.Все ремонтные работы по модернизации программного обеспечения и замене креплений ремней будут проводиться бесплатно, уточнили в Росстандарте.