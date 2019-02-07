В РФ отзывают 207 автомобилей Bentley
По словам официального представителя британского автоконцерна Bentley, в РФ бренд вынужден отозвать более 200 транспортных средств линейки Continental и Mulsanne. В Росстандарте заявили, что не менее 110 экземпляров Bentley Continental прошлого года выпуска имеют ошибку в ПО.
Сотрудники отечественного ведомства заявили, что ошибка вызывает временную дисфункцию усилителя рулевого управления, а это повышает вероятность дорожно-транспортного происшествия. Остальные машины с выявленными поломками принадлежат линейке Bentley Mulsanne, проданных за последние 6,5 лет. В данном случае неполадка кроется в креплении ремней безопасности, не удовлетворяющих требования по нагрузке, поэтому ремни на заднем сидении могут оторваться в случае столкновения.
Все ремонтные работы по модернизации программного обеспечения и замене креплений ремней будут проводиться бесплатно, уточнили в Росстандарте.
Сотрудники отечественного ведомства заявили, что ошибка вызывает временную дисфункцию усилителя рулевого управления, а это повышает вероятность дорожно-транспортного происшествия. Остальные машины с выявленными поломками принадлежат линейке Bentley Mulsanne, проданных за последние 6,5 лет. В данном случае неполадка кроется в креплении ремней безопасности, не удовлетворяющих требования по нагрузке, поэтому ремни на заднем сидении могут оторваться в случае столкновения.
Все ремонтные работы по модернизации программного обеспечения и замене креплений ремней будут проводиться бесплатно, уточнили в Росстандарте.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:28