Жена Михаила Галустяна поделилась секретом счастливых семейных отношений

Виктория Галустян по специальности бухгалтер, она никогда не работала в шоу-бизнесе, в отличие от супруга, и редко посещает светские мероприятия, занимаясь воспитанием двух дочерей – Эстеллы и Элины. Недавно на своей странице в Instagram Галустян поделилась с подписчиками некоторыми подробностями своей личной жизни. Она призналась, что сама предложила мужу жениться на ней, потому что мечтала, чтобы дата свадьбы была 07.07.07. Кроме того, избранница звезды рассказала, что им с Михаилом Галустяном приходилось жить в старых «хрущевках» из-за нехватки денег.Секрет долгих и счастливых отношений, по мнению жены шоумена, состоит в постоянной поддержке друг друга, несмотря на разные взгляды и сложные периоды. Виктория Галустян рассказала, что у них бывают ссоры и разногласия, однако именно поддержка помогает им до сих пор уважать и любить друг друга.