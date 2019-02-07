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Жена Михаила Галустяна поделилась секретом счастливых семейных отношений

Михаил Галустян счастлив в браке на протяжении 12 лет со своей женой Викторией Галустян. Секретом теплых семейных отношений она поделилась с подписчиками в Instagram.

Жена Михаила Галустяна поделилась секретом счастливых семейных отношений

Виктория Галустян по специальности бухгалтер, она никогда не работала в шоу-бизнесе, в отличие от супруга, и редко посещает светские мероприятия, занимаясь воспитанием двух дочерей – Эстеллы и Элины. Недавно на своей странице в Instagram Галустян поделилась с подписчиками некоторыми подробностями своей личной жизни. Она призналась, что сама предложила мужу жениться на ней, потому что мечтала, чтобы дата свадьбы была 07.07.07. Кроме того, избранница звезды рассказала, что им с Михаилом Галустяном приходилось жить в старых «хрущевках» из-за нехватки денег.

Секрет долгих и счастливых отношений, по мнению жены шоумена, состоит в постоянной поддержке друг друга, несмотря на разные взгляды и сложные периоды. Виктория Галустян рассказала, что у них бывают ссоры и разногласия, однако именно поддержка помогает им до сих пор уважать и любить друг друга.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:08

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