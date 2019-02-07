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Канье Уэст вернул подаренную Ким Кардашьян на Рождество квартиру за $14 млн

Канье Уэст отменил сделку по покупке квартиры в Майами стоимостью 14 млн долларов. Апартаменты, по утверждениям СМИ, рэпер хотел преподнести супруге Ким Кардашьян в качестве рождественского подарка.
Канье Уэст вернул подаренную Ким Кардашьян на Рождество квартиру за $14 млн

Новость о том, что Канье Уэст на подарок для жены потратил почти 14 млн, на просторах Сети вызвала целую волну возмущений. Апартаменты находятся в месте, которое именуют “Пляжное убежище миллиардеров”. Со слов инсайдеров, накануне стало известно о желании рэп-исполнителя отменить сделку. Причиной этого назвали недовольство Ким Кардашьян столь дорогостоящим презентом, который она отказалась принимать. В то же время разрыв договора о покупке тоже будет стоить Уэсту немалых денег, размер депозита составляет 600 тысяч долларов, его музыканту не вернут.
Канье Уэст вернул подаренную Ким Кардашьян на Рождество квартиру за $14 млн

Некоторые источники заявляют, что Канье Уэст отказался от покупки стоимостью 14 млн из-за того, что Ким Кардашьян не смогла удержать это в секрете, и новость просочилась в прессу. Впрочем, приближенный к паре инсайдер уверяет, что информация не соответствует действительности. Теледива была восхищена подарком, однако жить хочет в более спокойном и уединенном месте.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:03

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