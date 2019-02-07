Mercedes-AMG представил тизер новой скоростной лодки





В итоге, после Cigarette Racing 515 Project ONE 2018 модельного года, новая лодка будет оснащена ливреей внешнего вида, взятой от модели AMG, GT 4-Door Coupe. Более подробные характеристики на данный момент отсутствуют, но можно предположить, что лодка получит пару моторов от Mercury Racing с суммарной мощностью более 3 тысяч лошадиных сил, а максимальная скорость, скорее всего, превысит показатель в 230 км/час.По информации инсайдеров, за внешний вид моторной лодки был ответственен ведущий дизайнер бренда Daimler Горден Вагенер. Презентация нового транспортного средства от двух компаний состоится в рамках Международной выставки яхт в США уже через неделю.