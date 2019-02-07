Эвелина Бледанс рассказала о испытаниях на шоу "Один в один"

Знаменитость помогает молодым талантам проявить себя и добиться успеха, перевоплощаясь в различных представителей российской эстрады. Эвелина Бледанс замечая, как нелегко порой приходится ее подопечным справляться с заданиями шоу "Один в один", откровенно призналась фанатам в Instagram: 4 года назад ей также было нелегко.Участнице предстояло исполнить 14 песен, совершить 14 перевоплощений, при этом получать оценки и иногда даже очень строгие замечания судей и коллег. Для подготовки отводилась только одна неделя. И за это время нужно было освоить чужую манеру и хореографию. Звезда приняла вызов судьбы и, оставив страхи и сомнения, справилась с заданием.По словам Эвелины Бледанс, проект забрал немало нервов и слез, но радости от участия было намного больше. "Один в один" помог звезде преодолеть разные факторы внутри себя. Она сообщила будущим участникам: "Набивая шишки помните, что ваша смелость и уверенность, что все ради любви, принесут вам наилучший результат".