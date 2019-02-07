Поклонники назвали Леру Кудрявцеву в рваных джинсах подростком

Телеведущая во время зимних каникулы часто радует своих подписчиков интересными сюжетами. Одна из последних фотографий на страничке Кудрявцевой в Instagram сделана в Ватикане. На ней звезда, которой недавно исполнилось 47 лет, сидит на брусчатке в джинсах темного цвета с рваными коленями, жилетке, надетой поверх худи, а также белых кроссовках. Завершающим штрихом в образе знаменитости стали кожаные перчатки.Поклонники с восторгом оценили внешний вид своего кумира. Они отметили, что Кудрявцева выглядит очень молодо для своего возраста. Некоторые пользователи назвали телеведущую 15-летним подростком.