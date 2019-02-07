Сергей Нетиевский: "Уральские пельмени" могли прекратить существование в 2009 году
Известный юморист Сергей Нетиевский решил ознакомить подписчиков собственного блога Instagram с новыми планами и рассказал фанатам, что "Уральские пельмени" могли прекратить свое существование ещё в 2009 году. По словам экс-директора популярного коллектива, этого удалось избежать благодаря запуску ТВ-шоу.
Сергей Нетиевский намерен возродить движение молодых талантов Студенческих театров эстрадных миниатюр (СТЭМ). В Instagram звезда отметил: он собирается выступить с концепцией развития проекта в России в Совете по культуре при Госдуме.
Благодаря студенческим театрам "появились" известные профессиональные актеры, музыканты, авторы, дирижеры и команды КВН. Однако на сегодняшний день подобное явление не находит выхода для творчества и постепенно угасает. С такой ситуацией в 2009 году столкнулась и команда "Пельменей", но сохранить жизнь проекта удалось, создав ТВ-шоу, известное как "Уральское пельмени" в формате со СТЭМ.
По мнению Сергея Нетиевского, другие молодые коллективы могут пройти похожий путь, но главное - желание, талант и упорный труд. Поклонники заинтересовались предложением артиста и поддержали его идею: "Очень правильное решение", "Готов помочь", "Как помочь?".
Сергей Нетиевский намерен возродить движение молодых талантов Студенческих театров эстрадных миниатюр (СТЭМ). В Instagram звезда отметил: он собирается выступить с концепцией развития проекта в России в Совете по культуре при Госдуме.
Благодаря студенческим театрам "появились" известные профессиональные актеры, музыканты, авторы, дирижеры и команды КВН. Однако на сегодняшний день подобное явление не находит выхода для творчества и постепенно угасает. С такой ситуацией в 2009 году столкнулась и команда "Пельменей", но сохранить жизнь проекта удалось, создав ТВ-шоу, известное как "Уральское пельмени" в формате со СТЭМ.
По мнению Сергея Нетиевского, другие молодые коллективы могут пройти похожий путь, но главное - желание, талант и упорный труд. Поклонники заинтересовались предложением артиста и поддержали его идею: "Очень правильное решение", "Готов помочь", "Как помочь?".
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:40