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Кроссовер Hyundai Styx заметили перед дебютом в Индии

Кроссовер версии Hyundai Styx «засветился» в Индии перед своим дебютом. Ультрабюджетная новинка проходит тестирование на дорогах страны.
Кроссовер Hyundai Styx заметили перед дебютом в Индии


В салоне авто в отделке использовалась кожа. Транспортное средство оснащают ABS, системой стабилизации, кондиционером, мультимедийным комплексом с сенсорным экраном. В авто предусматривается поддержка смартфонов. Машина плотно укрыта камуфляжной пленкой. Экспертами отмечается спортивный дизайн кузова. Производитель расширил колёсные арки. Согласно предположениям, в авто могут установить атмосферную 1,2-литровую силовую установку на 83 лошадиные силы.

Линейка моторов включает однолитровый турбированный ДВС на 118 лошадиных сил. Также предусматривается полуторалитровый турбодизельный силовой агрегат на 115 лошадиных сил. Боковины кузова, а также крылья имеют объёмный вид. Крышу оснастили массивными релингами. В кроссовере функционирует передний привод. Базовые опции включают кнопку запуска силового агрегата, систему помощи на спуске/подъёме. В авто используется электронный ручной тормоз.

Новая версия, которая предназначена для рынка Индии, по дизайну будет схожа с моделью Hyundai Kona. Об этом говорит двухуровневая головная оптика, а также каскадная радиаторная решётка.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:31

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