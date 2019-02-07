Кроссовер Hyundai Styx заметили перед дебютом в Индии





В салоне авто в отделке использовалась кожа. Транспортное средство оснащают ABS, системой стабилизации, кондиционером, мультимедийным комплексом с сенсорным экраном. В авто предусматривается поддержка смартфонов. Машина плотно укрыта камуфляжной пленкой. Экспертами отмечается спортивный дизайн кузова. Производитель расширил колёсные арки. Согласно предположениям, в авто могут установить атмосферную 1,2-литровую силовую установку на 83 лошадиные силы.Линейка моторов включает однолитровый турбированный ДВС на 118 лошадиных сил. Также предусматривается полуторалитровый турбодизельный силовой агрегат на 115 лошадиных сил. Боковины кузова, а также крылья имеют объёмный вид. Крышу оснастили массивными релингами. В кроссовере функционирует передний привод. Базовые опции включают кнопку запуска силового агрегата, систему помощи на спуске/подъёме. В авто используется электронный ручной тормоз.Новая версия, которая предназначена для рынка Индии, по дизайну будет схожа с моделью Hyundai Kona. Об этом говорит двухуровневая головная оптика, а также каскадная радиаторная решётка.