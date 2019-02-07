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Актер Крис Пратт рассказал о работе официантом в небольшом ресторане

Известный голливудский актер Крис Пратт вспомнил, как ему приходилось работать официантом в небольшом ресторане. О своем прошлом опыте звезда “Стражей галактики” рассказал посредством поста в Instagram.
Актер Крис Пратт рассказал о работе официантом в небольшом ресторане

На снимке Крис Пратт сидит на фоне вывески ресторана Bubba Gump Shrimp Company. По признаниям голливудской звезды, порядка 20 лет назад он работал в этом заведении официантом. Много раз, возвращаясь после уборки столиков клиентов на кухню, будущий актер съедал недоеденные дары моря прямо с тарелок. Обращаясь к своим подписчикам, зять Арнольда Шварценеггера призвал их оставлять официантам чаевые, по возможности, около 20%. Звезда “Стражей галактики” пошутил, что также можно “жертвовать” обслуживающему персоналу немного креветок.

В комментариях фолловеры оценили шутку Криса Пратта, многие признались, что даже не знали о прошлой работе кумира. Публика отметила, что своим примером актер показывает: если прикладывать достаточно усилий, каждый может добиться успеха.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:25

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