Актер Крис Пратт рассказал о работе официантом в небольшом ресторане

На снимке Крис Пратт сидит на фоне вывески ресторана Bubba Gump Shrimp Company. По признаниям голливудской звезды, порядка 20 лет назад он работал в этом заведении официантом. Много раз, возвращаясь после уборки столиков клиентов на кухню, будущий актер съедал недоеденные дары моря прямо с тарелок. Обращаясь к своим подписчикам, зять Арнольда Шварценеггера призвал их оставлять официантам чаевые, по возможности, около 20%. Звезда “Стражей галактики” пошутил, что также можно “жертвовать” обслуживающему персоналу немного креветок.В комментариях фолловеры оценили шутку Криса Пратта, многие признались, что даже не знали о прошлой работе кумира. Публика отметила, что своим примером актер показывает: если прикладывать достаточно усилий, каждый может добиться успеха.