Актер Крис Пратт рассказал о работе официантом в небольшом ресторане
Известный голливудский актер Крис Пратт вспомнил, как ему приходилось работать официантом в небольшом ресторане. О своем прошлом опыте звезда “Стражей галактики” рассказал посредством поста в Instagram.
На снимке Крис Пратт сидит на фоне вывески ресторана Bubba Gump Shrimp Company. По признаниям голливудской звезды, порядка 20 лет назад он работал в этом заведении официантом. Много раз, возвращаясь после уборки столиков клиентов на кухню, будущий актер съедал недоеденные дары моря прямо с тарелок. Обращаясь к своим подписчикам, зять Арнольда Шварценеггера призвал их оставлять официантам чаевые, по возможности, около 20%. Звезда “Стражей галактики” пошутил, что также можно “жертвовать” обслуживающему персоналу немного креветок.
В комментариях фолловеры оценили шутку Криса Пратта, многие признались, что даже не знали о прошлой работе кумира. Публика отметила, что своим примером актер показывает: если прикладывать достаточно усилий, каждый может добиться успеха.
На снимке Крис Пратт сидит на фоне вывески ресторана Bubba Gump Shrimp Company. По признаниям голливудской звезды, порядка 20 лет назад он работал в этом заведении официантом. Много раз, возвращаясь после уборки столиков клиентов на кухню, будущий актер съедал недоеденные дары моря прямо с тарелок. Обращаясь к своим подписчикам, зять Арнольда Шварценеггера призвал их оставлять официантам чаевые, по возможности, около 20%. Звезда “Стражей галактики” пошутил, что также можно “жертвовать” обслуживающему персоналу немного креветок.
В комментариях фолловеры оценили шутку Криса Пратта, многие признались, что даже не знали о прошлой работе кумира. Публика отметила, что своим примером актер показывает: если прикладывать достаточно усилий, каждый может добиться успеха.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:25