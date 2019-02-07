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Юлия Барановская пришла на премьеру фильма "Пилигрим" в платье с дырками

Юлия Барановская пришла на громкую премьеру фильма "Пилигрим" в кинотеатре "Октябрь" в платье с дырками. Подписчики телеведущей в Instagram раскритиковали ее неопрятный образ.
Юлия Барановская пришла на премьеру фильма "Пилигрим" в платье с дырками

В числе множества представителей отечественной богемы Барановская пришла на премьерный показ "Пилигрима" в дырявом вязаном платье. Увидев фотографии знаменитости со светского выхода в кинотеатре "Октябрь", пользователи Сети раскритиковали странный образ своего кумира. Хотя Филипп Киркоров надел шляпу и мундир, Оксана Фёдорова - шубу, а Алла Пугачёва - кожаную юбку, среди гламурных коллег особенно выделилась Барановская.

Ведущая предпочла выбрать для такого случая вязаное красное платье со множеством дырок, надетое поверх удлинённой белой рубашки. Завершила образ знаменитость грубой чёрной обувью и такими же плотными колготами. Большинство поклонников Барановской не поняли столь чрезмерного креатива. Они попросили кумира больше никогда не надевать такую "рваную тряпку".



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:03

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