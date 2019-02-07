Юлия Барановская пришла на премьеру фильма "Пилигрим" в платье с дырками

В числе множества представителей отечественной богемы Барановская пришла на премьерный показ "Пилигрима" в дырявом вязаном платье. Увидев фотографии знаменитости со светского выхода в кинотеатре "Октябрь", пользователи Сети раскритиковали странный образ своего кумира. Хотя Филипп Киркоров надел шляпу и мундир, Оксана Фёдорова - шубу, а Алла Пугачёва - кожаную юбку, среди гламурных коллег особенно выделилась Барановская.Ведущая предпочла выбрать для такого случая вязаное красное платье со множеством дырок, надетое поверх удлинённой белой рубашки. Завершила образ знаменитость грубой чёрной обувью и такими же плотными колготами. Большинство поклонников Барановской не поняли столь чрезмерного креатива. Они попросили кумира больше никогда не надевать такую "рваную тряпку".