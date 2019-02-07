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Певица Жасмин поздравила дочь Маргариту с днем рождения

Сегодня, 7 февраля певица Жасмин решила красиво поздравить дочь Маргариту с днем рождения. Артистка сделала для наследницы сюрприз, украсив весь дом множеством ярких воздушных шаров. В Instagram звезда опубликовала снимки довольной подарками маленькой именинницы.
Певица Жасмин поздравила дочь Маргариту с днем рождения

Первые подарки, а именно шар и ленту для художественной гимнастики, Маргарите вручил ее маленький братик Мирон. Позже звездная мама и супруг, миллионер Илан Шор подарили девочке огромного белого плюшевого медведя. На кадрах, представленных вниманию подписчиков в Instagram Жасмин показала, как Маргарита позирует перед камерой в этот торжественный день в красивом платье с цветочным принтом с презентами.

Поклонники популярной певицы присоединились к поздравлениям и оставили в комментариях множество теплых слов в адрес наследницы Жасмин, заметив, как девочка похожа на знаменитую родительницу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:17

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