Звезда 90-х Саша Градива впервые появилась в свете на премьере фильма "Пилигрим"





Выступавшая под псевдонимом Саша в конце 1990-х певица появилась в числе множества российских звёзд в кинотеатре "Октябрь" на премьерном показе "Пилигрима". Исполнительница проживает в США с 2007 года, куда перебралась покорять западный шоубизнес. 20 лет назад Градива начала сольную карьеру певицы в России с помощью обеспеченного поклонника, который дал денег на дебютный альбом 2003-го и несколько клипов.Затем артистка попала в череду скандалов, после чего решила выступать на американской сцене. Интерес к персоне Градивы принесло её большое сходство с Мадонной, а также впечатляющие хореографические данные и откровенный стиль. С 2007 года исполнительница появлялась в России редко, а светская хроника её игнорировала. В США хит Wanted также стал единственной популярной песней артистки, поэтому, если верить слухам, на родине она планирует вновь влиться в эстрадную тусовку, как сделали это некоторые её коллеги из 90-х.