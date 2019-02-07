Ольга Бузова так усердно работает, чтобы съехать со съемной квартиры

«Разве не понятно, что Бузова сейчас готова пойти на все, чтобы Тарасов начал кусать локти? Вот увидите, совсем скоро Ольга не только съедет со съемной квартиры, но и купит себе дом возле спортсмена и Костенко, чтобы постоянно быть у них на виду и хвастаться тем, чего ей удалось достичь!», - отметила одна из подписчиц Бузовой.







Не так давно Ольга призналась подписчикам, что, невзирая на свои заработки, она по-прежнему живет в съемной квартире. По словам Бузовой, эту жилплощадь она начала снимать после того, как ее бывший супруг Дмитрий Тарасов выгнал ее со своего роскошного особняка.Нужно сказать, что после развода Бузова принялась всю себя отдавать работе. Сначала многие поклонники Ольги были уверены, что причиной этому является то, что телезнаменитость постоянно думает о футболисте, поэтому и пытается занять свои мысли различными делами. Впрочем, сейчас фанаты певицы убеждены совсем в ином.По мнению интернет-пользователей, Бузова так усердно работает только для того, чтобы «утереть» нос своему экс-супругу. Читатели уверены-Ольга откладывает деньги, чтобы не только съехать со своего съемного жилища, но и обзавестись апартаментами, которые в несколько раз будет превосходить особняк Тарасова.