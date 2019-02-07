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Модель плюс-сайз Эшли Грэм продемонстрировала свою фигуру в открытых купальниках

Эшли Грэм является популярной моделью плюс-сайз. Недавно она снялась в ролике, в котором демонстрировала купальники на своей пышной фигуре.

Модель плюс-сайз Эшли Грэм продемонстрировала свою фигуру в открытых купальниках

31-летняя модель покорила широкую публику своей непосредственностью уже давно. Девушка не стесняется своих форм, а наоборот, считает это своей изюминкой. Именно поэтому Эшли Грэм является одной из самых знаменитых моделей plus-size в мире.

Модель постоянно публикует у себя на страничке в Instagram фотографии в нижнем белье и купальниках. На этот раз одними фотографиями не обошлось. Девушка снялась в рекламном ролике для бренда Swimsuits For All. Эшли Грэм продемонстрировала коллекцию купальников в стиле 90-х. На видео девушка с другими моделями каталась на роликах и скейтборде, с удовольствием показывая свою несовершенную фигуру.

Ролик оценили пользователи, отметив, что модель выглядит отлично, а пышные формы делают ее только гармоничнее. Грэм сама не раз отмечала, что любит себя и свое тело, однако заявляет, что придерживается диеты и отказывает себе во многих лакомствах.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:00

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