Учёные раскрыли тайну убившего сотни людей гималайского озера Роопкунд





Учёные объяснили нахождение более 500 скелетов в Гималайских горах штата Уттаракханд в Индии. Озеро Роопкунд находится в 5 тысячах метров над уровнем моря. Водоём заинтересовал общественность, когда в 1942-м рейнджер Национального парка подтвердил старую легенду о том, что озеро хранит в себе сотни мертвецов. Учёные предполагали, что в водах погибло войско генерала Зоравара Сингха, но радиоуглеродный анализ этого не подтвердил.Однако некоторые из скелетов были датированы XII веком и могли относиться к солдатам Мухаммеда Тугхлака. При них были кони, утварь и украшения. Смутил научных специалистов тот факт, что часть останков принадлежала людям обычного роста, а часть - весьма низкого. Более точный анализ ДНК отнёс тела к 850 году.Учёные остановились на версии, что в озере погибли паломники культа Nanda Devi. Каждые 12 лет пилигримы шли через горы в Хокмунд, где проходил большой фестиваль. Группа состояла из 500-600 членов культа и их проводников, нёсших поклажу. Последние, относясь к местному населению Гималаев, имели небольшой рост.Когда люди спустились к Роопкунду набрать воды, с неба мог посыпаться град диаметром в 23 см. Версия совпадает с фольклорной легендой о смертоносном дожде, который на путников наслала богиня - хранительница гор.