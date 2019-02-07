АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные из США открыли новый тип магнита
EUR 74.77 USD 65.67
Курс валют на 07.02.2019

Учёные раскрыли тайну убившего сотни людей гималайского озера Роопкунд

Учёные раскрыли тайну гималайского озера Роопкунд в Индии, которое хранило в себе сотни скелетов убитых людей. Оказалось, что путников погубил не гнев местной богини, а начавшийся в горах град.
Учёные раскрыли тайну убившего сотни людей гималайского озера Роопкунд

Учёные объяснили нахождение более 500 скелетов в Гималайских горах штата Уттаракханд в Индии. Озеро Роопкунд находится в 5 тысячах метров над уровнем моря. Водоём заинтересовал общественность, когда в 1942-м рейнджер Национального парка подтвердил старую легенду о том, что озеро хранит в себе сотни мертвецов. Учёные предполагали, что в водах погибло войско генерала Зоравара Сингха, но радиоуглеродный анализ этого не подтвердил.

Однако некоторые из скелетов были датированы XII веком и могли относиться к солдатам Мухаммеда Тугхлака. При них были кони, утварь и украшения. Смутил научных специалистов тот факт, что часть останков принадлежала людям обычного роста, а часть - весьма низкого. Более точный анализ ДНК отнёс тела к 850 году.

Учёные остановились на версии, что в озере погибли паломники культа Nanda Devi. Каждые 12 лет пилигримы шли через горы в Хокмунд, где проходил большой фестиваль. Группа состояла из 500-600 членов культа и их проводников, нёсших поклажу. Последние, относясь к местному населению Гималаев, имели небольшой рост.
Учёные раскрыли тайну убившего сотни людей гималайского озера Роопкунд

Когда люди спустились к Роопкунду набрать воды, с неба мог посыпаться град диаметром в 23 см. Версия совпадает с фольклорной легендой о смертоносном дожде, который на путников наслала богиня - хранительница гор.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники назвали Леру Кудрявцеву в
В США заявили о «частично успешном»
Сергей Нетиевский: "Уральские пельмени"
Кроссовер Hyundai Styx заметили перед
Актер Крис Пратт рассказал о работе
Певица Жасмин поздравила дочь Маргариту
Звезда 90-х Саша Градива впервые
Учёные раскрыли тайну убившего сотни
Юлия Барановская пришла на премьеру
Модель плюс-сайз Эшли Грэм
В Сети появились снимки седана Lada
Анастасия Стоцкая выучила всю биографию
Александр Бородянский отсудил у
Медики назвали убивающие человека за 24
Иосиф Пригожин показал шпагат певицы
Microsoft озвучила стоимость платной
Эксперты анонсировали рейтинг самых
Дженнифер Энистон готовится отметить
Новое шоу Димы Билана привело в
Иван Охлобыстин рассказал о своем
"Билайн" представил систему
Ольга Бузова так усердно работает,
Алла Пугачева призналась, что
Специалисты анонсировали подешевевшие с
Поклонники раскритиковали Потапа за
Экс-участница «Дом-2» Ольга Сударкина
Популярные приложения записывают данные
Ким Кардашьян не смогла уместить пышную
Фигуристка Полина Шелепень рассказала о
Мадонна показала на видео танцующих
Просмотреть все новости