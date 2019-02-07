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Анастасия Стоцкая выучила всю биографию Шуры для шоу "Один в один"

Популярная российская исполнительница Анастасия Стоцкая рассказала журналистам, что ей пришлось выучить всю биографию коллеги по цеху Шуры для участия в ток-шоу "Один в один". По словам певицы, это помогло ей лучше вжиться в образ артиста.
Анастасия Стоцкая выучила всю биографию Шуры для шоу "Один в один"

Знаменитость отметила: кроме биографии исполнителя и автора популярной песни "Отшумели летние дожди" она интересовалась различными интервью Шуры, чтобы как можно лучше понять натуру звезды.

Анастасия Стоцкая рекомендует участникам программы "Один в один" не брать за основу только ролик о персонаже, в которого им предстоит воплотиться. По мнению певицы, следует изучить много различных видеозаписей, так как со временем люди меняются. Какие-то черты характера появляются, какие-то наоборот исчезают.
Анастасия Стоцкая выучила всю биографию Шуры для шоу "Один в один"

Звезда отечественного шоубиза отметила: ее подопечному из программы придется передать образ известного исполнителя Сереги. Анастасия Стоцкая хорошо знает, певец сегодня отличается от Сереги, который был 15 лет назад. Именно поэтому, изучая жесты и поведение, важно обращать внимание на то, каким был артист в разные времена.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:50

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