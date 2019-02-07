Анастасия Стоцкая выучила всю биографию Шуры для шоу "Один в один"
Популярная российская исполнительница Анастасия Стоцкая рассказала журналистам, что ей пришлось выучить всю биографию коллеги по цеху Шуры для участия в ток-шоу "Один в один". По словам певицы, это помогло ей лучше вжиться в образ артиста.
Знаменитость отметила: кроме биографии исполнителя и автора популярной песни "Отшумели летние дожди" она интересовалась различными интервью Шуры, чтобы как можно лучше понять натуру звезды.
Анастасия Стоцкая рекомендует участникам программы "Один в один" не брать за основу только ролик о персонаже, в которого им предстоит воплотиться. По мнению певицы, следует изучить много различных видеозаписей, так как со временем люди меняются. Какие-то черты характера появляются, какие-то наоборот исчезают.
Звезда отечественного шоубиза отметила: ее подопечному из программы придется передать образ известного исполнителя Сереги. Анастасия Стоцкая хорошо знает, певец сегодня отличается от Сереги, который был 15 лет назад. Именно поэтому, изучая жесты и поведение, важно обращать внимание на то, каким был артист в разные времена.
Знаменитость отметила: кроме биографии исполнителя и автора популярной песни "Отшумели летние дожди" она интересовалась различными интервью Шуры, чтобы как можно лучше понять натуру звезды.
Анастасия Стоцкая рекомендует участникам программы "Один в один" не брать за основу только ролик о персонаже, в которого им предстоит воплотиться. По мнению певицы, следует изучить много различных видеозаписей, так как со временем люди меняются. Какие-то черты характера появляются, какие-то наоборот исчезают.
Звезда отечественного шоубиза отметила: ее подопечному из программы придется передать образ известного исполнителя Сереги. Анастасия Стоцкая хорошо знает, певец сегодня отличается от Сереги, который был 15 лет назад. Именно поэтому, изучая жесты и поведение, важно обращать внимание на то, каким был артист в разные времена.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:50