Александр Бородянский отсудил у «Ленфильма» 2,2 миллиона рублей
Сценарист фильма «Афоня» Александр Бородянский отсудил у «Ленфильма» 2, 2 миллиона рублей. Московский Арбитражный суд вынес соответствующий приговор.
Иск Александра Бородянского был удовлетворен судом Москвы в отношении киностудии. «Ленфильм» обязан выплатить сценаристу более двух миллионов рублей из-за неисполнения обязательств договора. О каких именно обязательствах идет речь – не уточняется.
Согласно доступной информации, Бородянский под руководством «Ленфильма» работал над сценарием кинокартины «Три дня до весны», которая рассказывает о жителях, пытающихся уберечь свой город во время блокады зимой. Известно, что съемки фильма завершились еще 2 года назад. Напомним, что Александр Бородянский является одним из лучших драматургов России. Он работал над сценариями больше 30 знаменитых кинокартин.
Иск Александра Бородянского был удовлетворен судом Москвы в отношении киностудии. «Ленфильм» обязан выплатить сценаристу более двух миллионов рублей из-за неисполнения обязательств договора. О каких именно обязательствах идет речь – не уточняется.
Согласно доступной информации, Бородянский под руководством «Ленфильма» работал над сценарием кинокартины «Три дня до весны», которая рассказывает о жителях, пытающихся уберечь свой город во время блокады зимой. Известно, что съемки фильма завершились еще 2 года назад. Напомним, что Александр Бородянский является одним из лучших драматургов России. Он работал над сценариями больше 30 знаменитых кинокартин.
Культура
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:44