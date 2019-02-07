Александр Бородянский отсудил у «Ленфильма» 2,2 миллиона рублей





Иск Александра Бородянского был удовлетворен судом Москвы в отношении киностудии. «Ленфильм» обязан выплатить сценаристу более двух миллионов рублей из-за неисполнения обязательств договора. О каких именно обязательствах идет речь – не уточняется.Согласно доступной информации, Бородянский под руководством «Ленфильма» работал над сценарием кинокартины «Три дня до весны», которая рассказывает о жителях, пытающихся уберечь свой город во время блокады зимой. Известно, что съемки фильма завершились еще 2 года назад. Напомним, что Александр Бородянский является одним из лучших драматургов России. Он работал над сценариями больше 30 знаменитых кинокартин.