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Татьяна Африкантова пишет сообщения новому мужчине Марины Тристановны

Родительница бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Таты Абрамсон – Марина Тристановна пожаловалась поклонникам на то, что Татьяна Владимировна Африкантова пишет ее новому возлюбленному различные сообщения.

Считанные часы назад мама Таты вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором сообщила своим подписчикам неожиданную новость. По словам Марины Тристановны, Татьяна Владимировна разводится со своим мужем, отцом Марины Африкантовой.

Татьяна Африкантова пишет сообщения новому мужчине Марины Тристановны

«Да, они разводятся. Я сама об этом на днях только узнала. Она, оказывается, уже ищет своему муженьку замену, поэтому и начала выписывать моему мужчине различного рода послания. Интересно, знает ли Марина, что ее мать бросил отец? Думаю, совсем скоро в эфире «Дома-2» все узнаем», - заявила родительницы Таты Абрамсон в недавнем прямом эфире.

Нужно сказать, что слова телебабушки повергли в шок многих поклонников телестройки «Дом-2». По их словам, они до сих пор хорошо помнят те серии реалити-шоу, в которых Татьяна Владимировна рассказывала и даже показывала, как следует правильно удовлетворять своего мужа, чтобы он не захотел «пойти налево».

Татьяна Африкантова пишет сообщения новому мужчине Марины Тристановны

К слову, большую часть зрителей расстроила эта новость. Оказывается, что многие из них переживают за эмоциональное состояние дочери Африкантовой-старшей, которая всегда говорила о том, что хочет быть похожей на своих родителей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:03

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