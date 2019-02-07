Татьяна Африкантова пишет сообщения новому мужчине Марины Тристановны

«Да, они разводятся. Я сама об этом на днях только узнала. Она, оказывается, уже ищет своему муженьку замену, поэтому и начала выписывать моему мужчине различного рода послания. Интересно, знает ли Марина, что ее мать бросил отец? Думаю, совсем скоро в эфире «Дома-2» все узнаем», - заявила родительницы Таты Абрамсон в недавнем прямом эфире.





Считанные часы назад мама Таты вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором сообщила своим подписчикам неожиданную новость. По словам Марины Тристановны, Татьяна Владимировна разводится со своим мужем, отцом Марины Африкантовой.Нужно сказать, что слова телебабушки повергли в шок многих поклонников телестройки «Дом-2». По их словам, они до сих пор хорошо помнят те серии реалити-шоу, в которых Татьяна Владимировна рассказывала и даже показывала, как следует правильно удовлетворять своего мужа, чтобы он не захотел «пойти налево».К слову, большую часть зрителей расстроила эта новость. Оказывается, что многие из них переживают за эмоциональное состояние дочери Африкантовой-старшей, которая всегда говорила о том, что хочет быть похожей на своих родителей.