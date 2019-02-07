Медики назвали убивающие человека за 24 часа болезни
Медики назвали самые опасные болезни и нарушения организма, убивающие человека за 24 часа. Без экстренной помощи больной может прожить от одних суток до всего пары минут.
Первым из 12 стремительно протекающих недугов медики считают инсульт или потерю головным мозгом кровоснабжения. Неврологическая симптоматика при данном диагнозе сохраняется 24 часа и может легко убить больного. Малярия, оказавшаяся на втором месте, передаётся комарами в Африке, Азии и Южной Америке. Разрушение эритроцитов приводит к стремительному летальному исходу. Насекомые также переносят тропическую лихорадку.
За пару минут лишить жизни может внезапная остановка сердца вследствие нарушения его ритма. Также наиболее опасны для людей лёгочная чума, холера и менингококцемия.
При осложнении сахарного диабета может возникнуть кетоацидоз. Вследствие очень быстрого падения инсулина в крови человек впадает в кому и погибает. Замыкают список самых смертоносных заболеваний хантавирусная и стрептококковая инфекции, некротический фасциит, сепсис, и токсический шок.
Первым из 12 стремительно протекающих недугов медики считают инсульт или потерю головным мозгом кровоснабжения. Неврологическая симптоматика при данном диагнозе сохраняется 24 часа и может легко убить больного. Малярия, оказавшаяся на втором месте, передаётся комарами в Африке, Азии и Южной Америке. Разрушение эритроцитов приводит к стремительному летальному исходу. Насекомые также переносят тропическую лихорадку.
За пару минут лишить жизни может внезапная остановка сердца вследствие нарушения его ритма. Также наиболее опасны для людей лёгочная чума, холера и менингококцемия.
При осложнении сахарного диабета может возникнуть кетоацидоз. Вследствие очень быстрого падения инсулина в крови человек впадает в кому и погибает. Замыкают список самых смертоносных заболеваний хантавирусная и стрептококковая инфекции, некротический фасциит, сепсис, и токсический шок.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:39