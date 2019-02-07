Медики назвали убивающие человека за 24 часа болезни





Первым из 12 стремительно протекающих недугов медики считают инсульт или потерю головным мозгом кровоснабжения. Неврологическая симптоматика при данном диагнозе сохраняется 24 часа и может легко убить больного. Малярия, оказавшаяся на втором месте, передаётся комарами в Африке, Азии и Южной Америке. Разрушение эритроцитов приводит к стремительному летальному исходу. Насекомые также переносят тропическую лихорадку.За пару минут лишить жизни может внезапная остановка сердца вследствие нарушения его ритма. Также наиболее опасны для людей лёгочная чума, холера и менингококцемия.При осложнении сахарного диабета может возникнуть кетоацидоз. Вследствие очень быстрого падения инсулина в крови человек впадает в кому и погибает. Замыкают список самых смертоносных заболеваний хантавирусная и стрептококковая инфекции, некротический фасциит, сепсис, и токсический шок.