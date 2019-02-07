Актер из сериала "Зачарованные" Стивен Леви умер от редкой формы рака
В Лос-Анджелесе на 59-м году жизни скончался актер популярного сериала "Зачарованные" Стивен Леви, известный зрителям под именем Стив Бин. Как передает издание Fox News, комик долгое время боролся с недугом и умер из-за последствий онкологии.
Звезда Голливуда узнал о диагнозе плоскоклеточный рак носа в 2016 г. После этого Стив Бин публично рассказал о своей болезни и лечении. В ходе борьбы с недугом медикам пришлось удалить знаменитости нос. В журнале MEL появилось эссе Стивена Леви под названием "Мой год без носа".
Комик появился на свет в 1960-м году в штате Массачусетс. На сцене впервые начал выступать с юмористом Крисом Зито в 20 лет, получив популярность среди аудитории Бостона. В кино Стив Бин дебютировал после того, как переехал в Лос-Анджелес. Зрители помнят и знают голливудскую звезду благодаря ролям в "Зачарованных", "Рэе Доноване", "Мышиной охоте", "Взрыве из прошлого" и многих других фильмах.
Звезда Голливуда узнал о диагнозе плоскоклеточный рак носа в 2016 г. После этого Стив Бин публично рассказал о своей болезни и лечении. В ходе борьбы с недугом медикам пришлось удалить знаменитости нос. В журнале MEL появилось эссе Стивена Леви под названием "Мой год без носа".
Комик появился на свет в 1960-м году в штате Массачусетс. На сцене впервые начал выступать с юмористом Крисом Зито в 20 лет, получив популярность среди аудитории Бостона. В кино Стив Бин дебютировал после того, как переехал в Лос-Анджелес. Зрители помнят и знают голливудскую звезду благодаря ролям в "Зачарованных", "Рэе Доноване", "Мышиной охоте", "Взрыве из прошлого" и многих других фильмах.
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:53