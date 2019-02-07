Иосиф Пригожин показал шпагат певицы Валерии в новом видео
Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram короткую видеозапись, сделанную во время занятий его жены Валерии в тренажерном зале. На видео запечатлено, как 50-летняя певица сидит на шпагате, демонстрируя прекрасную форму.
Иосиф Пригожин не устает восхищаться возлюбленной. На этот раз он разместил в соцсети ролик, в кадрах которого Валерия делает растяжку. На заднем плане видны многочисленные тренажеры. В комментарии к видео продюсер написал, что в артистке невероятным образом сочетаются ум, красота, талант, целеустремлённость, преданность. Вдобавок ко всему, Валерия является спортсменкой и настоящим другом. Иосиф Пригожин ласково назвал супругу «девушкой» и призвал интернет-аудиторию следовать ее примеру.
Фолловеры согласились со словами Иосифа Пригожина. Одни подписчики написали, что Валерия не позволяет себе расслабляться, успевая и творчеством заниматься, и йогой, поэтому так молодо выглядит. Другие же отметили, что не каждая девушка может похвастаться такой же внешностью, как у певицы.
Иосиф Пригожин не устает восхищаться возлюбленной. На этот раз он разместил в соцсети ролик, в кадрах которого Валерия делает растяжку. На заднем плане видны многочисленные тренажеры. В комментарии к видео продюсер написал, что в артистке невероятным образом сочетаются ум, красота, талант, целеустремлённость, преданность. Вдобавок ко всему, Валерия является спортсменкой и настоящим другом. Иосиф Пригожин ласково назвал супругу «девушкой» и призвал интернет-аудиторию следовать ее примеру.
Фолловеры согласились со словами Иосифа Пригожина. Одни подписчики написали, что Валерия не позволяет себе расслабляться, успевая и творчеством заниматься, и йогой, поэтому так молодо выглядит. Другие же отметили, что не каждая девушка может похвастаться такой же внешностью, как у певицы.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 18:30