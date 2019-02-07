Microsoft озвучила стоимость платной поддержки Windows 7





С нового года компания будет и дальше обеспечивать поддержку, но уже за отдельную стоимость. На данный момент Microsoft просчитывает риск убытков, потому что велика вероятность, что пользователи перейдут на Windows 10.Известно, что цена услуг будет увеличиваться с каждым годом. Так за первые 12 месяцев услуг придется заплатить 25 долларов, последующие 2 года стоимость будет возрастать вдвое. Таким образом, цена за 3 года будет составлять 175 долларов при условии установки дополнительной программы. Однако поддержка Windows Pro обойдется в два раза дороже, за 3 года пользования придется заплатить 350 долларов.Компания со своей стороны гарантирует регулярную техническую поддержку, а также постоянный выпуск приложений, обеспечивающих безопасность.