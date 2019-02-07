Microsoft озвучила стоимость платной поддержки Windows 7
Бесплатная поддержка пользователей Windows 7 закончится в следующем году. Компания Microsoft назвала стоимость дальнейшего обслуживания.
С нового года компания будет и дальше обеспечивать поддержку, но уже за отдельную стоимость. На данный момент Microsoft просчитывает риск убытков, потому что велика вероятность, что пользователи перейдут на Windows 10.
Известно, что цена услуг будет увеличиваться с каждым годом. Так за первые 12 месяцев услуг придется заплатить 25 долларов, последующие 2 года стоимость будет возрастать вдвое. Таким образом, цена за 3 года будет составлять 175 долларов при условии установки дополнительной программы. Однако поддержка Windows Pro обойдется в два раза дороже, за 3 года пользования придется заплатить 350 долларов.
Компания со своей стороны гарантирует регулярную техническую поддержку, а также постоянный выпуск приложений, обеспечивающих безопасность.
С нового года компания будет и дальше обеспечивать поддержку, но уже за отдельную стоимость. На данный момент Microsoft просчитывает риск убытков, потому что велика вероятность, что пользователи перейдут на Windows 10.
Известно, что цена услуг будет увеличиваться с каждым годом. Так за первые 12 месяцев услуг придется заплатить 25 долларов, последующие 2 года стоимость будет возрастать вдвое. Таким образом, цена за 3 года будет составлять 175 долларов при условии установки дополнительной программы. Однако поддержка Windows Pro обойдется в два раза дороже, за 3 года пользования придется заплатить 350 долларов.
Компания со своей стороны гарантирует регулярную техническую поддержку, а также постоянный выпуск приложений, обеспечивающих безопасность.
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:23