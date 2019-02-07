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Эксперты анонсировали рейтинг самых безопасных кроссоверов в 2018 году

Эксперты составили рейтинг самых безопасных кроссоверов в 2018 году. Первое место досталось шведскому Volvo XC90.

Эксперты анонсировали рейтинг самых безопасных кроссоверов в 2018 году


Транспортное средство получило систему автоматического торможения, которая работает за счёт радаров и камер, анализирующих дорогу. Они способны видеть прочие транспортные средства, пешеходов, велосипедистов, крупных животных. В данном случае скорость реакции электронных аппаратов является выше скорости реакции обычных людей. На втором месте оказался Mercedes-Benz GLE. В авто модернизации подвергли стандартные системы помощи водителю. Авто может само прижиматься к краю полосы, при этом пропуская «Скорую помощь. За счёт адаптивного круиз-контроля осуществляется сброс скорости перед затором. На третьем месте расположилась версия Lexus RX. Данное транспортное средство максимально оснащается вспомогательными системами. К примеру, модель имеет функцию мониторинга усталости водителя, а также автоматического торможения.

Стоит также отметить Audi Q7. Транспортное средство может осуществлять анализ трафика впереди себя, не позволяя водителю произвести поворот через встречный поток в случае приближения другого авто. На пятом месте размещается Acura MDX. Версия оснащается технологиями AcuraWatch. В машине усыновлены системы предотвращения столкновений, удержания авто в полосе движения, круиз-контроль со специальными радарами.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:14

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