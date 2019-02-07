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Дженнифер Энистон готовится отметить 50-летие

Звезда Голливуда Дженнифер Энистон готовится отметить 50-летие 11 февраля. Актрису не смущает круглая дата, и она предвкушает на новом десятке яркие жизненные перемены.
Дженнифер Энистон готовится отметить 50-летие

Близкий друг из окружения Энистон рассказал прессе о том, что думает артистка о своём приближающемся 50-летии. По словам инсайдера, никакого негатива возраст у жизнерадостной знаменитости не вызывает. На сегодняшний день Энистон прекрасно себя чувствует, занята съёмками, уходом за собой и общением с друзьями и семьёй. Не беспокоится актриса о об одиночестве после того, как год назад рассталась с Джастином Теру, голливудским режиссёром и сценаристом.

В настоящий момент Энистон не спешит ходить на свидания и заводить новые отношения. То, что действительно интересует звезду, так это перспектива в будущем стать мамой. Энистон посетила несколько детских домов в Мехико и мечтает взять на воспитание маленькую девочку.
Дженнифер Энистон готовится отметить 50-летие

"Она не боится из-за цифры 50. С возрастом жизнь становится лучше, не стоит оглядываться назад. Чем старше Дженнифер становится, тем лучше она себя чувствует, - делится её друг. - Новое десятилетие – шанс перевернуть страницу и взглянуть, что будет дальше. Жизнь прекрасна, и она ей довольна".



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:07

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