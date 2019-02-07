В эфире «Дом-2» озвучили компромат на новенькую участницу Розу Максимову
В новом выпуске реалити-шоу «Дом-2», который вышел в эфир телеканала «ТНТ» 5 февраля 2019 года был озвучен компромат на новенькую участницу проекта Розу Максимову.
Вот уже второй месяц Максимова пытается построить «любовь» с одним из самых ярких участников «Дома-2» - Мондезиром Свет-Амуром. Только вот взаимоотношения между парочкой складываются совсем не так, как Розе того бы хотелось.
Ведь Мондезир без конца то и дело кричит на свою избранницу, а также высказывает ей свое возмущение. Впрочем, ставить точку в этих отношениях молодой человек, по неизвестной на то причине, не спешит.
Все встало на свои места после того, как в одном из последних выпусков «Дома-2» был озвучен компрометирующий материал на возлюбленную Свет-Амура. Выяснилось, что у Максимовой за Периметром есть состоятельных ухажер, который не жалеет на девушку ни средств, ни своего времени. Бизнесмен не только является спонсором Розы, но и желает стать ее мужчиной.
Нужно сказать, что многие телезрители реалити-шоу сразу же вспомнили слова Валерия Блюменкранца, который ранее уже говорил о том, что у Максимовой за воротами кто-то есть, однако тогда мало кто обратил на это внимание. Сейчас же ситуация обстоит с точностью наоборот.
К слову, поклонники телестройки до сих пор не могут понять, почему Мондезир продолжает строить отношения с Розой, даже после того, как узнал всю правду о ней. По мнению некоторых зрителей, Свет-Амуру выгодно данное положение вещей, так как ему не нужно обеспечивать Максимову, ведь за него это делает другой мужчина.
Вот уже второй месяц Максимова пытается построить «любовь» с одним из самых ярких участников «Дома-2» - Мондезиром Свет-Амуром. Только вот взаимоотношения между парочкой складываются совсем не так, как Розе того бы хотелось.
Ведь Мондезир без конца то и дело кричит на свою избранницу, а также высказывает ей свое возмущение. Впрочем, ставить точку в этих отношениях молодой человек, по неизвестной на то причине, не спешит.
Все встало на свои места после того, как в одном из последних выпусков «Дома-2» был озвучен компрометирующий материал на возлюбленную Свет-Амура. Выяснилось, что у Максимовой за Периметром есть состоятельных ухажер, который не жалеет на девушку ни средств, ни своего времени. Бизнесмен не только является спонсором Розы, но и желает стать ее мужчиной.
Нужно сказать, что многие телезрители реалити-шоу сразу же вспомнили слова Валерия Блюменкранца, который ранее уже говорил о том, что у Максимовой за воротами кто-то есть, однако тогда мало кто обратил на это внимание. Сейчас же ситуация обстоит с точностью наоборот.
К слову, поклонники телестройки до сих пор не могут понять, почему Мондезир продолжает строить отношения с Розой, даже после того, как узнал всю правду о ней. По мнению некоторых зрителей, Свет-Амуру выгодно данное положение вещей, так как ему не нужно обеспечивать Максимову, ведь за него это делает другой мужчина.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:20