АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные из США открыли новый тип магнита
EUR 74.77 USD 65.67
Курс валют на 07.02.2019

Новое шоу Димы Билана привело в восторг его поклонников и звезд шоу-бизнеса

Популярный певец Дима Билан 6 февраля презентовал свое новое грандиозное шоу «Планета Билан». Концерт состоялся в Москве и собрал полный зал поклонников творчества артиста. Мероприятие посетили и представители шоу-бизнеса. Как обычные зрители, так и знаменитости пришли в восторг от выступления исполнителя.

Новое шоу Димы Билана привело в восторг его поклонников и звезд шоу-бизнеса

Дима Билан начал готовиться к премьере своего нового шоу «Планета Билан» еще в январе. Дни и ночи певец репетировал, отрабатывая танцевальные номера и трюки.

Усилия артиста не прошли даром. На его концерте, состоявшемся 6 февраля, не было свободных мест. Как отметила продюсер Димы Билана Яна Рудковская, певец стал первым русским артистом, которому удалось собрать 10 тысяч зрителей в «ВТБ Динамо Арене».

Также светская львица выразила свое восхищение подопечным, поскольку он спел 35 композиций в живую. Некоторые произведения артист исполнил, находясь на высоте 20 метров. По словам Яны Рудковской, вместе с Димой Биланом пела его душа и каждый зритель, присутствующий на этом концерте.

Новое шоу Димы Билана привело в восторг его поклонников и звезд шоу-бизнеса

Кроме Яны Рудковской мероприятие посетили многие знаменитости, среди которых были Филипп Киркоров, Светлана Лобода и Елена Перминова.

Через две недели Дима Билан представит «Планету Билан» в Санкт-Петербурге.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 18:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты анонсировали рейтинг самых
Дженнифер Энистон готовится отметить
Новое шоу Димы Билана привело в
Иван Охлобыстин рассказал о своем
"Билайн" представил систему
Ольга Бузова так усердно работает,
Алла Пугачева призналась, что
Специалисты анонсировали подешевевшие с
Поклонники раскритиковали Потапа за
Экс-участница «Дом-2» Ольга Сударкина
Популярные приложения записывают данные
Ким Кардашьян не смогла уместить пышную
Фигуристка Полина Шелепень рассказала о
Мадонна показала на видео танцующих
Татьяна Африкантова пишет сообщения
В России появится первая автомойка для
Виктория Дайнеко не дает второй шанс
Актер из сериала "Зачарованные" Стивен
В Skype появился эффект размытого фона
Анна Пескова забыла снять бирку с
Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди
Ученые: Церебральный паралич повышает
Мать Тимати показала, как ее внучка
В эфире «Дом-2» озвучили компромат на
Toyota выпустила рестайлинговую версию
Модель Эмили Ратаковски представила
Режиссер «Богемской рапсодии» Брайан
Вертолеты Ка-62 оснастят новейшими
Коллеги уличили Дмитрия Киселева во лжи
В Калуге в загоревшемся авто погиб
Просмотреть все новости