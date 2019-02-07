Новое шоу Димы Билана привело в восторг его поклонников и звезд шоу-бизнеса

Дима Билан начал готовиться к премьере своего нового шоу «Планета Билан» еще в январе. Дни и ночи певец репетировал, отрабатывая танцевальные номера и трюки.Усилия артиста не прошли даром. На его концерте, состоявшемся 6 февраля, не было свободных мест. Как отметила продюсер Димы Билана Яна Рудковская, певец стал первым русским артистом, которому удалось собрать 10 тысяч зрителей в «ВТБ Динамо Арене».Также светская львица выразила свое восхищение подопечным, поскольку он спел 35 композиций в живую. Некоторые произведения артист исполнил, находясь на высоте 20 метров. По словам Яны Рудковской, вместе с Димой Биланом пела его душа и каждый зритель, присутствующий на этом концерте.Кроме Яны Рудковской мероприятие посетили многие знаменитости, среди которых были Филипп Киркоров, Светлана Лобода и Елена Перминова.Через две недели Дима Билан представит «Планету Билан» в Санкт-Петербурге.