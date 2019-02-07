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Иван Охлобыстин рассказал о своем знакомстве с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном

Звезда российского кино Иван Охлобыстин рассказал в одном из интервью о своем знакомстве с лидером популярной немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном в ГДР. Тогда артист даже не подозревал, что общается с легендой.

Иван Охлобыстин рассказал о своем знакомстве с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном

Иван Охлобыстин вспоминает: в 1988 году он решил посетить студенческий фестиваль в ГДР вместе со своими однокурсниками. Там он и встретил "дивного немца", немного разговаривающего по-русски, и выпил с ним пива.

В одном из клубов российской столицы отечественный актер снова встретил "паренька", но уже через 30 лет. После общения со звездой Иван Охлобыстин посетил издательство, где полным ходом занимались выпуском новой книги. Сотрудники рассказали артисту, что у них в гостях был сам Тилль Линдеманн.
Иван Охлобыстин рассказал о своем знакомстве с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном

По словам знаменитости, когда ему показали книгу стихов с лицом того "самого немца" на обложке он был очень удивлен. Артист признался, что как нормальный человек он слушал легендарную группу Rammstein, а с композицией Mutter его связывает много воспоминаний. Но он никогда не узнавал в Тилле Линдеманне молодого человека, с которым он когда-то вместе выпивал.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:00

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