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"Билайн" представил систему искусственного интеллекта для рекламного продвижения

Компания "ВымпелКом" представила систему искусственного интеллекта "Билайн AI" для продвижения бизнеса. Воспользоваться услугой могут корпоративные клиенты организации.
"Билайн" представил систему искусственного интеллекта для рекламного продвижения

Работающий под брендом "Билайн" "ВымпелКом" разработал Artificial Intelligence на основе ИИ для продвижения бизнеса. Система имеет потенциал оптимизации процессов в любой сфере деятельности. Корпоративные клиенты компании получат инструмент, который на основе машинного обучения станет оперировать большой базой данных.

К примеру, ИИ создаст рассылку SMS и голосовых сообщений, а также интернет-рекламу. Нейросеть настроена так, чтобы с максимальной вероятностью попасть в запрос любого клиента и генерировать до миллиона креативных сообщений.

Как рассказал Джордж Хелд из "ВымпелКома", организация давно пользуется "Билайн AI" для нужд собственных рекламных компаний, и она показала себя крайне эффективно. Сотрудники компании и её клиенты убеждены, что система поднимет инвестиции в маркетинг в два раза. "Билайн AI" планируют протестировать и в других направлениях.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:54

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