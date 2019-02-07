"Билайн" представил систему искусственного интеллекта для рекламного продвижения





Работающий под брендом "Билайн" "ВымпелКом" разработал Artificial Intelligence на основе ИИ для продвижения бизнеса. Система имеет потенциал оптимизации процессов в любой сфере деятельности. Корпоративные клиенты компании получат инструмент, который на основе машинного обучения станет оперировать большой базой данных.К примеру, ИИ создаст рассылку SMS и голосовых сообщений, а также интернет-рекламу. Нейросеть настроена так, чтобы с максимальной вероятностью попасть в запрос любого клиента и генерировать до миллиона креативных сообщений.Как рассказал Джордж Хелд из "ВымпелКома", организация давно пользуется "Билайн AI" для нужд собственных рекламных компаний, и она показала себя крайне эффективно. Сотрудники компании и её клиенты убеждены, что система поднимет инвестиции в маркетинг в два раза. "Билайн AI" планируют протестировать и в других направлениях.