Алла Пугачева призналась, что ограничивает себя в еде из-за желания жить дольше

На вопрос Вадима Верника, брата шоумена и актера Игоря Верника, из-за чего Алле Пугачевой обидно, она ответила, что ей хочется кушать, но приходится себя в этом ограничивать. По словам артистки, причинами этого является ее желание пожить подольше на фоне предстоящего концерта, сахарного диабета и старости. Примадонна озвучила свой собственный рецепт долголетия, который заключается в том, что надо «меньше жрать».Ранее домработница Филиппа Киркорова, бывшего мужа Аллы Борисовны, рассказывала о том, что знаменитая хозяйка отдает предпочтение овощным супам, зачастую запекает окуня в фольге, а также стала употреблять блюда из гречневой крупы. Также певица отказалась от соленой пищи, хлеба и других мучных продуктов, а также прекратила кушать перед сном.