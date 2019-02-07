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Алла Пугачева призналась, что ограничивает себя в еде из-за желания жить дольше

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным посетила премьеру киноленты «Пилигрим». На мероприятии легендарная певица призналась одному из гостей, что ограничивает себя в еде, поскольку хочет жить дольше.


Алла Пугачева призналась, что ограничивает себя в еде из-за желания жить дольше

На вопрос Вадима Верника, брата шоумена и актера Игоря Верника, из-за чего Алле Пугачевой обидно, она ответила, что ей хочется кушать, но приходится себя в этом ограничивать. По словам артистки, причинами этого является ее желание пожить подольше на фоне предстоящего концерта, сахарного диабета и старости. Примадонна озвучила свой собственный рецепт долголетия, который заключается в том, что надо «меньше жрать».
Алла Пугачева призналась, что ограничивает себя в еде из-за желания жить дольше

Ранее домработница Филиппа Киркорова, бывшего мужа Аллы Борисовны, рассказывала о том, что знаменитая хозяйка отдает предпочтение овощным супам, зачастую запекает окуня в фольге, а также стала употреблять блюда из гречневой крупы. Также певица отказалась от соленой пищи, хлеба и других мучных продуктов, а также прекратила кушать перед сном.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:46

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