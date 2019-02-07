Популярные приложения записывают данные с экрана iPhone





Эксперты установили, что среди популярных приложений, которыми пользуются люди по всему миру, существуют те, которые способны без уведомления вести запись с экрана смартфона. В этот список вошли приложения для бронирования билетов на самолет, а также гостиниц: Hollister, Singapore Airlines, Air Canada, Hotels.com, Expedia. Известно, что программы для работы с операторами мобильной связи и банками также могут записывать и сохранять все, что в данный момент происходит на экране iPhone.Это приводит к тому, что у владельцев приложений остается сохраненной конфиденциальная информация, которой они владеть не имеют права. К такой базе данных относятся личные данные, пароли от аккаунтов и банковских карт, а также документы.