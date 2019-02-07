Популярные приложения записывают данные с экрана iPhone
Приложения для iPhone способны записывать все, что происходит на экране смартфона. Происходит это без ведома пользователя.
Эксперты установили, что среди популярных приложений, которыми пользуются люди по всему миру, существуют те, которые способны без уведомления вести запись с экрана смартфона. В этот список вошли приложения для бронирования билетов на самолет, а также гостиниц: Hollister, Singapore Airlines, Air Canada, Hotels.com, Expedia. Известно, что программы для работы с операторами мобильной связи и банками также могут записывать и сохранять все, что в данный момент происходит на экране iPhone.
Это приводит к тому, что у владельцев приложений остается сохраненной конфиденциальная информация, которой они владеть не имеют права. К такой базе данных относятся личные данные, пароли от аккаунтов и банковских карт, а также документы.
Эксперты установили, что среди популярных приложений, которыми пользуются люди по всему миру, существуют те, которые способны без уведомления вести запись с экрана смартфона. В этот список вошли приложения для бронирования билетов на самолет, а также гостиниц: Hollister, Singapore Airlines, Air Canada, Hotels.com, Expedia. Известно, что программы для работы с операторами мобильной связи и банками также могут записывать и сохранять все, что в данный момент происходит на экране iPhone.
Это приводит к тому, что у владельцев приложений остается сохраненной конфиденциальная информация, которой они владеть не имеют права. К такой базе данных относятся личные данные, пароли от аккаунтов и банковских карт, а также документы.
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:24