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Популярные приложения записывают данные с экрана iPhone

Приложения для iPhone способны записывать все, что происходит на экране смартфона. Происходит это без ведома пользователя.

Популярные приложения записывают данные с экрана iPhone

Эксперты установили, что среди популярных приложений, которыми пользуются люди по всему миру, существуют те, которые способны без уведомления вести запись с экрана смартфона. В этот список вошли приложения для бронирования билетов на самолет, а также гостиниц: Hollister, Singapore Airlines, Air Canada, Hotels.com, Expedia. Известно, что программы для работы с операторами мобильной связи и банками также могут записывать и сохранять все, что в данный момент происходит на экране iPhone.

Это приводит к тому, что у владельцев приложений остается сохраненной конфиденциальная информация, которой они владеть не имеют права. К такой базе данных относятся личные данные, пароли от аккаунтов и банковских карт, а также документы.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:24

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