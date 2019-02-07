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Поклонники раскритиковали Потапа за видео с “летающими” долларами

Украинский певец и продюсер Потап поделился видео, на котором он с сыном позирует в окружении “летающих” долларов. Такой ролик вызвал негативную реакцию у поклонников артиста.
Поклонники раскритиковали Потапа за видео с “летающими” долларами

Соответствующим видео Потап поделился посредством поста в Instagram. На видео сам артист и его сын стоят перед зеркалом, пока вокруг в замедленной съемке разлетается пачка 100-долларовых купюр. В комментариях многие поклонники раскритиковали исполнителя за “понты”, отметив, что так он не сможет научить наследника ценить деньги. Другие заявили, что лучше бы эти средства направили на благотворительные цели, а не использовали для развлечения.

При этом в подписи к посту огорченный комментариями фолловеров Потап решил объяснить, что его сын для видео использовал искусственные банкноты, а не реальную валюту. Часть юзеров встали на защиту артиста, отметив, что с заработанными собственным трудом деньгами он может поступать так, как считает нужным.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:30

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