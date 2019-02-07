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Ким Кардашьян не смогла уместить пышную грудь в винтажное платье

Ким Кардашьян появилась на публике в винтажном платье, которое не смогло вместить пышную грудь знаменитости. Выбранный теледивой наряд на подиуме дебютировал 27 лет назад.
Ким Кардашьян не смогла уместить пышную грудь в винтажное платье

Накануне в Нью-Йорке проходило благотворительное мероприятие amfAR. Цель последнего заключается в том, чтобы собрать как можно больше средство на борьбу со СПИДом. Среди гостей оказалось немало известных личностей, в том числе сестры Кардашьян, Хайди Клум, а также Милла Йовович и многие другие. Супруга Канье Уэста предпочла для выхода в свет винтажный наряд из коллекции Versace, увидевшей мир почти 30 лет назад.
Ким Кардашьян не смогла уместить пышную грудь в винтажное платье

В режиме Stories на просторах Instagram Ким Кардашьян показала несколько снимков с мероприятия. Судя по фото, платье от именитого бренда с трудом вместило пышные формы знаменитости, прикрывая только интимные части в зоне декольте. Между тем, гала-ужин amfAR обычно проводится перед стартом Недели моды в Нью-Йорке.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:15

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