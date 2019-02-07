Мадонна показала на видео танцующих приемных дочерей-двойняшек

Мадонна охотно показывает своим поклонникам детей, демонстрируя фото и видео с ними в соцсетях. На этот раз в кадр попали Стелла и Эстер, которые задорно танцуют на камеру. Наследницы известной певицы облачены в одинаковые наряды, разместившись возле большого камина. Под музыку они стараются синхронно выполнять заученные движения. В подписи к посту Мадонна отметила, что дочери “дают ей жизнь”, столь же приятные чувства у знаменитости вызывает и звучащая на фоне музыка.В подписи к записи на странице кумира подписчики оставили многочисленные комплименты в адрес двойняшек. Публика отметила, что дочери Мадонны отлично двигаются, а некоторые пророчат им связанное с творческой сферой и шоу-бизнесом будущее. Просмотреть видео успели более 267 тысяч юзеров.