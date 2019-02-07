Специалисты анонсировали подешевевшие с начала года 5 марок авто в РФ





В данном случае покупатели сэкономили до 120 тыс. руб. Основательно снижены в цене три модели Audi. При этом две начальные вариации седана подешевели приблизительно на 70 – 75 тыс. руб. (минус 4,1-4,6%). Версия А4 в двух комплектациях с начала года подешевела примерно на 75 тыс. руб. В данном случае снижение составило 2,9-3,8%. Одна из версий лифтбека A5 Sportback «сбросила» в цене до 65 тыс. руб. (минус 2,2%).С января текущего года более доступными стали авто Ford Fiesta в кузове седан и хэтчбек. Все данные комплектации стали дешевле на 18 тыс. руб. (минус 1,7 – 2,1%). Флагманская вариация внедорожника Infiniti QX80 подешевела примерно на 100 тыс. руб. (минус 0,2-2,0%). Седан Q50 в модификации Luxe стал дешевле на 22 тыс. руб. (минус 0,9%).