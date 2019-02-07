В Skype появился эффект размытого фона





Компания Microsoft сообщила, что теперь пользователи могут улучшить качество изображения во время разговора по Skype. Автоматическое размытие фона происходит за счет использования искусственного интеллекта. Автоматической фокусировке поддается только сам пользователь.Такую функцию можно включить в меню видеокамеры. Она поможет скрыть от лишнего внимания фон помещения, в котором находится собеседник, а также позволит скрыть беспорядок во время собеседований или переговоров. Разработчики акцентируют, что работа с размытым фоном может сопровождаться некоторыми сбоями, так как на данном этапе является программной функцией.