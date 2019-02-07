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В России появится первая автомойка для беспилотников в 2021 году

В России появится первая мойка для автомобилей-беспилотников в 2021 году. НТИ "Автонет" откроет специализированную станцию в Москве.
В России появится первая автомойка для беспилотников в 2021 году

Столичная автомойка, которая откроется через 2 года, будет специализироваться на транспорте, подключённом к системе V2X для беспилотного управления. Помыть обычный автомобиль также можно будет у "Автонета", однако обойдётся это дороже. На клининговой станции установят только российское оборудование. По словам руководства компании, открытие мойки для беспилотников - необходимость развивающегося города.

Отличается чистка "подключённого" транспорта от обычного тем, что первый нуждается в специальных моющих средствах и технике. Мыть машины будут вручную, чтобы не сбить сенсоры. К примеру, на сегодняшний день это занимает около 4 часов.

Если не соблюдать осторожность при клининге беспилотника, это приведёт к "слепоте" всей системы. Повреждённые датчики вызовут ДТП на дорогах. Щётки для автомобилей будут более мягкие и деликатные, как и моющие средства. Места вокруг датчиков нужно особенно тщательно очищать от насекомых, пыли и посторонних предметов. Сперва в Москве будет работать одна мойка, однако в будущем по мере роста популярности беспилотников их станет больше. "Автонет" уже ведёт переговоры с действующими станциями, которые тоже могут адаптировать под "подключённый" транспорт.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:00

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