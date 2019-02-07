Виктория Дайнеко не дает второй шанс бывшим возлюбленным





Виктория Дайнеко несколько лет назад рассталась со своим мужем Дмитрием Клейманом. После этого у певицы не было серьезных отношений, но поклонники звезды начали замечать, что она проводит время с бывшим возлюбленным Алексеем Воробьевым. Знаменитости даже записали совместную композицию, что еще больше подогрело слухи об их романе. Но недавно Виктория Дайнеко сообщила, что не дает второй шанс своим бывшим парням.Также исполнительница рассказала, что возвращение к экс-возлюбленному, если расставание было его инициативой, может стать поводом для понижения самооценки девушки. Виктория Дайнеко добавила, что после того, как пройдет время и всё встанет на свои места, уже не захочется продолжать данную историю любви. Певица уверена, что люди не меняются, а разочарование снова вернется в жизнь влюбленной особы.