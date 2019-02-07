Анна Пескова забыла снять бирку с платья во время появления на светском мероприятии
Анна Пескова появилась в московском кинотеатре “Октябрь”, где проходила премьера отечественного триллера “Пилигрим”. Перед выходом на публику 33-летняя актриса забыла снять с платья бирку.
Перед посетившими мероприятие фотографами Анна Пескова позировала в достаточно необычном наряде. В частности, для премьеры звезда экранов выбрала платье в пол серого цвета, которое выполнено с меховой отделкой и плиссированной юбкой. Неизвестно, то ли сама актриса, то ли работавший над ее образом стилист перед выходом знаменитости на красную дорожку забыл снять с юбки бирку. Из-за такого нюанса, по мнению СМИ, внешний вид артистки казался несколько неопрятным.
Схожий инцидент имел место не так давно и с Меган Маркл. В рамках официального тура на Фиджи супруга принца Гарри перед публикой появилась с биркой на наряде, благодаря чему присутствующие даже смогли рассмотреть его стоимость, однако оплошность достаточно оперативно исправили.
Перед посетившими мероприятие фотографами Анна Пескова позировала в достаточно необычном наряде. В частности, для премьеры звезда экранов выбрала платье в пол серого цвета, которое выполнено с меховой отделкой и плиссированной юбкой. Неизвестно, то ли сама актриса, то ли работавший над ее образом стилист перед выходом знаменитости на красную дорожку забыл снять с юбки бирку. Из-за такого нюанса, по мнению СМИ, внешний вид артистки казался несколько неопрятным.
Схожий инцидент имел место не так давно и с Меган Маркл. В рамках официального тура на Фиджи супруга принца Гарри перед публикой появилась с биркой на наряде, благодаря чему присутствующие даже смогли рассмотреть его стоимость, однако оплошность достаточно оперативно исправили.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:45