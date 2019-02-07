Оззи Осборн госпитализирован в клинику из-за вызванных гриппом осложнений





Экс-участник коллектива Black Sabbath о наличии у него ОРВИ сообщил еще в январе, что и стало причиной переноса его тура по европейским городам. Накануне же супруга Оззи Осборна посредством публикации на странице в Twitter уведомила поклонников рокера, что ее муж доставлен в больницу, поскольку на фоне гриппа начались осложнения. В то же время раскрывать подробности о состоянии 70-летнего британского исполнителя Шэрон Осборн не стала.В паре с гриппом страдал музыкант также от бронхита. Поводом для переноса тура на сентябрь стали опасения медиков о том, что проблемы со здоровьем у рокера впоследствии могут перерасти в пневмонию, в связи с чем в ближайшее время ему нежелательно выступать на сцене. Неизвестно, сколько времени артисту придется провести в медицинском учреждении.