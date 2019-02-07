АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные из США открыли новый тип магнита
EUR 74.77 USD 65.67
Курс валют на 07.02.2019

Оззи Осборн госпитализирован в клинику из-за вызванных гриппом осложнений

Оззи Осборн был госпитализирован в больницу после спровоцированных гриппом осложнений. Из-за болезни, о которой музыкант сообщил в конце января, он был вынужден перенести свой тур по Европе на осень текущего года.
Оззи Осборн госпитализирован в клинику из-за вызванных гриппом осложнений

Экс-участник коллектива Black Sabbath о наличии у него ОРВИ сообщил еще в январе, что и стало причиной переноса его тура по европейским городам. Накануне же супруга Оззи Осборна посредством публикации на странице в Twitter уведомила поклонников рокера, что ее муж доставлен в больницу, поскольку на фоне гриппа начались осложнения. В то же время раскрывать подробности о состоянии 70-летнего британского исполнителя Шэрон Осборн не стала.
Оззи Осборн госпитализирован в клинику из-за вызванных гриппом осложнений

В паре с гриппом страдал музыкант также от бронхита. Поводом для переноса тура на сентябрь стали опасения медиков о том, что проблемы со здоровьем у рокера впоследствии могут перерасти в пневмонию, в связи с чем в ближайшее время ему нежелательно выступать на сцене. Неизвестно, сколько времени артисту придется провести в медицинском учреждении.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экстрасенс Хизер Спрага: Столкновение
Актриса Полина Максимова полностью
Cadillac XT5 официально представили в
Андрей Мерзликин с семьей переехал в
Оззи Осборн госпитализирован в клинику
Лолита Милявская поздравила Аниту Цой с
УАЗ “Пикап” обзавелся новыми опциями
Ученые определили, какой сливочный
Сергей Шнуров разозлил пользователей
Глава Минздрава Вероника Скворцова
Учёные из США открыли новый тип магнита
Сын Наоми Уоттс и Лива Шрайбера носит
В Арабских Эмиратах состоится премьера
Красноярские учёные рассказали о
Алла Пугачева отказалась отвечать на
Эксперты призвали россиян уже сейчас
В России могут полностью исчезнуть дачи
Исследование: Любовь к себе нормализует
Жителей Сицилии удивила загадочная
Певец Иван Макаревич рассказал о дуэте
Ирина Пинчук сбежала с проекта после
Британцы назвали математика Алана
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук вместе
В Амазонской низменности ученые нашли
Приложение Adobe повреждает динамики на
Идентификация клетки происхождения рака
СМИ вынудили помощницу Евгения
Конфликты в семье Саши Черно и Ольги
Ученые нашли новый способ лечения
Россия запустит самостоятельное
Просмотреть все новости