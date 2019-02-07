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Ученые: Церебральный паралич повышает смертность пациентов от болезни легких

Церебральный паралич способен повышать риск смерти пациентов при наличии у них болезни легких. Соответствующие выводы сделаны британскими учеными, представляющими Университет Брунеля.
Ученые: Церебральный паралич повышает смертность пациентов от болезни легких

Согласно заключениям специалистов, пациенты с церебральным параличом более подвержены развитию у них сердечно-сосудистых недугов, а также болезней легких. Выявляемая у детей неврологического характера патология оказывает воздействие на мышечный контроль и движения. Нарушения, как правило, спровоцированы травмой головного мозга ребенка во время его пребывания в утробе матери или непосредственно после рождения. В то же время в течение последних десятилетий несколько улучшились показатели выживаемости.

Ученые подчеркивают, что люди с ЦП демонстрируют высокий риск смерти от респираторных болезней или вследствие инсульта. Для предотвращения ухудшения состояния, отмечают авторы работы, таким пациентам необходима постоянная поддержка.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:37

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