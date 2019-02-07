Мать Тимати показала, как ее внучка Алиса решает математические задачи

Симона Юнусова очень любит свою внучку Алису и практики все публикации на ее страницах в социальных сетях посвящены ей. Недавно мать Тимати решила повеселить своих подписчиков в Instagram, опубликовав видео. На ролика была запечатлена дочка Тимати и Алены Шишковой, которая пыталась решить математическую задачу. В комментарии к посту Симона Юнусова коротко написала: "Наша математически- «одарённая» девочка".Подписчики матери Тимати пришли в восторг от ее нового поста. Они написали: "Очень приятный и милый ребёнок!", "Сразу же верно ответила , потом запутали ее))", "Очаровашка", "Ролик поднял настроение))", Обожаю видео с Алисой. они всегда такие позитивные))". Всего за несколько десятков минут видео Симоны Юнусовой успели просмотреть более 237 тысяч пользователей Сети.