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Мать Тимати показала, как ее внучка Алиса решает математические задачи

На своей странице в соцсети Instagram Симона Юнусова показала подписчикам, как ее внучка Алиса решает математические задачи. Пользователи Сети пришли в восторг от новой публикации матери Тимати.

Мать Тимати показала, как ее внучка Алиса решает математические задачи

Симона Юнусова очень любит свою внучку Алису и практики все публикации на ее страницах в социальных сетях посвящены ей. Недавно мать Тимати решила повеселить своих подписчиков в Instagram, опубликовав видео. На ролика была запечатлена дочка Тимати и Алены Шишковой, которая пыталась решить математическую задачу. В комментарии к посту Симона Юнусова коротко написала: "Наша математически- «одарённая» девочка".

Мать Тимати показала, как ее внучка Алиса решает математические задачи

Подписчики матери Тимати пришли в восторг от ее нового поста. Они написали: "Очень приятный и милый ребёнок!", "Сразу же верно ответила , потом запутали ее))", "Очаровашка", "Ролик поднял настроение))", Обожаю видео с Алисой. они всегда такие позитивные))". Всего за несколько десятков минут видео Симоны Юнусовой успели просмотреть более 237 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:26

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