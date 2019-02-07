АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные из США открыли новый тип магнита
EUR 74.77 USD 65.67
Курс валют на 07.02.2019

Модель Эмили Ратаковски представила новую коллекцию белья

Известная американская модель Эмили Ратаковски представила новую коллекцию белья, которое знаменитость считает чем-то особенным. Еще два года назад теледива запустила собственную линейку купальников, а теперь решила расширить ассортимент.
Модель Эмили Ратаковски представила новую коллекцию белья

Рекламой собственной продукции Эмили Ратаковски занимается сама, поэтому на ее странице в Instagram появилось много снимков модели с комплектами из ее коллекции. Последнюю она назвала “больше, чем белье”. Представленные наряды отлично подойдут для комфортного времяпрепровождения дома, но в них также не стыдно выйти на улицу, к примеру, отправившись в супермаркет. Это Ратаковски показала на своем примере, устроив съемку среди заставленных продуктами полок.

По убеждениям модели, ее коллекция настолько уникальна, что даже нижнее белье заслуживает быть показанным не только в спальне. Всего же линейка Эмили Ратаковски включает около 18 различных моделей, а их стоимость колеблется в пределах 18-55 долларов.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди
Ученые: Церебральный паралич повышает
Мать Тимати показала, как ее внучка
В эфире «Дом-2» озвучили компромат на
Toyota выпустила рестайлинговую версию
Модель Эмили Ратаковски представила
Режиссер «Богемской рапсодии» Брайан
Вертолеты Ка-62 оснастят новейшими
Коллеги уличили Дмитрия Киселева во лжи
В Калуге в загоревшемся авто погиб
В Германии Apple возобновит продажу
Настасья Самбурская рассказала об
Ученые отправят сверхбыстрые корабли на
Ирина Нельсон побывала в самом
Медики назвали лучшие способы снизить
Экстрасенс Хизер Спрага: Столкновение
Актриса Полина Максимова полностью
Cadillac XT5 официально представили в
Андрей Мерзликин с семьей переехал в
Оззи Осборн госпитализирован в клинику
Лолита Милявская поздравила Аниту Цой с
УАЗ “Пикап” обзавелся новыми опциями
Ученые определили, какой сливочный
Сергей Шнуров разозлил пользователей
Глава Минздрава Вероника Скворцова
Учёные из США открыли новый тип магнита
Сын Наоми Уоттс и Лива Шрайбера носит
В Арабских Эмиратах состоится премьера
Красноярские учёные рассказали о
Алла Пугачева отказалась отвечать на
Просмотреть все новости