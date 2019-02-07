Модель Эмили Ратаковски представила новую коллекцию белья

Рекламой собственной продукции Эмили Ратаковски занимается сама, поэтому на ее странице в Instagram появилось много снимков модели с комплектами из ее коллекции. Последнюю она назвала “больше, чем белье”. Представленные наряды отлично подойдут для комфортного времяпрепровождения дома, но в них также не стыдно выйти на улицу, к примеру, отправившись в супермаркет. Это Ратаковски показала на своем примере, устроив съемку среди заставленных продуктами полок.По убеждениям модели, ее коллекция настолько уникальна, что даже нижнее белье заслуживает быть показанным не только в спальне. Всего же линейка Эмили Ратаковски включает около 18 различных моделей, а их стоимость колеблется в пределах 18-55 долларов.