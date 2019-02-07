Режиссер «Богемской рапсодии» Брайан Сингер исключен из номинантов BAFTA из-за сексуального скандала





Прийти к решению исключить Брайана Сингера из списка номинированных режиссеров Британскую академию киноискусств вынудило муссирование слухов о том, что постановщик занимался растлением малолетних. Имя режиссера внесут в лист номинантов, но только в том случае, когда вопрос с сексуальным скандалом будет исчерпан.Стоит напомнить, что сразу четыре человека обвинили Брайана Сингера в том, что он приставал к ним, когда они были несовершеннолетними. Все обвинения знаменитость отрицал, назвав их обыкновенной клеветой.