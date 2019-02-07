Режиссер «Богемской рапсодии» Брайан Сингер исключен из номинантов BAFTA из-за сексуального скандала
Сексуальный скандал поводом для исключения американского режиссера Брайана Сингера из списка номинантов на премию BAFTA. При этом его последний фильм «Богемская рапсодия» продолжит бороться за звание «Лучший британский фильм», но в титрах ленты Брайан Сингер упоминаться не будет.
Прийти к решению исключить Брайана Сингера из списка номинированных режиссеров Британскую академию киноискусств вынудило муссирование слухов о том, что постановщик занимался растлением малолетних. Имя режиссера внесут в лист номинантов, но только в том случае, когда вопрос с сексуальным скандалом будет исчерпан.
Стоит напомнить, что сразу четыре человека обвинили Брайана Сингера в том, что он приставал к ним, когда они были несовершеннолетними. Все обвинения знаменитость отрицал, назвав их обыкновенной клеветой.
Прийти к решению исключить Брайана Сингера из списка номинированных режиссеров Британскую академию киноискусств вынудило муссирование слухов о том, что постановщик занимался растлением малолетних. Имя режиссера внесут в лист номинантов, но только в том случае, когда вопрос с сексуальным скандалом будет исчерпан.
Стоит напомнить, что сразу четыре человека обвинили Брайана Сингера в том, что он приставал к ним, когда они были несовершеннолетними. Все обвинения знаменитость отрицал, назвав их обыкновенной клеветой.
Культура
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:04