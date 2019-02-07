Настасья Самбурская рассказала об омоложении “кровью младенцев”

В своем профиле в Instagram Настасья Самбурская разместила фото, сделанное в салоне красоты. На снимке представлено лицо звезды “Универа. Новая общага”, на которое нанесена маска красного цвета. Внешне последняя напоминает кровь, поэтому актриса решила пошутить на этот счет. В частности, она отметила, что секрет молодости в действительности заключается в “крови младенцев”. Сопроводила свои слова артистка несколькими устрашающими смайликами.Далеко не все подписчики оценили публикацию, некоторые нашли шутку Настасьи Самбурской слишком жестокой. Одну из злостных комментаторш актриса даже вынесла на свою “доску позора”, посвятив ей отдельный пост. Другие юзеры предположили, что для маски знаменитость использовала полезную для кожи клубнику. Пост успел собрать свыше 113 тысяч “лайков”.